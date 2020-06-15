Бороться с должниками по коммуналке в Украине собрались более жесткими методами

Украинцев, кто не платит по счетам за коммунальные услуги, могут лишить водительских прав, возможности выехать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. Также собираются автоматически взыскивать задолженность с заработной платы или за счет имущества. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Подобные требования содержатся и в меморандуме с МВФ. Правда, некотоые эксперты уверены, что кризис ЖКХ ужесточением правил не ликвидировать, а сам законопроект подготовлен, чтобы расчистить поле для иностранных инвесторов, пишут Vesti.ua.

Документ предусматривает обязательную реструктуризацию задолженности. Отмечается, что до 1 октября текущего года всем должникам необходимо погасить или реструктуризировать долги, заключив соответствующий договор с поставщиками услуг или с управляющей компанией. Рассрочить оплату по договору можно на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга.

Тех, кто откажется заключать договор, потянут в суд, что повлечет за собой принудительное взыскание, включая, к примеру, ежемесячное автоматическое взыскание 50% зарплаты до полного погашения долгов. Если же долги за коммуналку превышают сумму платежей за три месяца, то взыскание может происходить за счет имущества должника.

В тексте законопроекта говорится об этом: "Обращение о взыскании заработной платы не препятствует обращению о взыскании имущества должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики Украины, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии. Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн. При этом отмечается, что карантин не ускорил рост задолженности.

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