Чиновники з Національного банку розповіли громадянам, коли Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду

Про це розповів глава відомства Кирило Шевченко під час прес-брифінгу, передає Politeka.

"Співпраця з Міжнародним валютним фондом дозволить і надалі виконувати зовнішні зобов'язання держави збільшити міжнародні резерви до 29-30 млрд дол. в наступні роки. Як і раніше, ми очікуємо надходження чергового траншу від МВФ вже в кінці цього року", - зазначив він.

Водночас чиновник розповів, що виділені кошти допоможуть Україні відновити національну економіку.

Як повідомлялося до цього, Україна може розраховувати на новий транш від МВФ вже в кінці цього року.

"Влада України продовжує підтверджувати свою прихильність програмі, так що тепер країна, можливо, підходить до моменту початку поступового вирішення існуючих проблем. Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021 року", – йдеться в огляді економістів.

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