Чиновники из Национального банка рассказали гражданам, когда Украина получит новый транш от Международного валютного фонда

Об этом рассказал глава ведомства Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга, передает Politeka.

«Сотрудничество с Международным валютным фондом позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства увеличить международные резервы до 29-30 млрд долл. в последующие годы. Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года», - отметил он.

В то же время чиновник рассказал, что выделенные средства помогут Украине восстановить национальную экономику.

Как сообщалось до этого, Украина может рассчитывать на новый транш от МВФ уже в конце этого года.

“Власти Украины продолжают подтверждать свою приверженность программе, так что теперь страна, возможно, подходит к моменту начала постепенного решения существующих проблем. Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года”, – говорится в обзоре экономистов.

Смотреть с 07:10

Напомним, Украина получит новый транш от МВФ, раскрыты сроки

Как сообщала Politeka, сотрудничество МВФ с Украиной, новый глава НБУ предупредил

Также Politeka писала, что Украине выдвинули жесткий ультиматум для получения нового транша, Шмыгаль проговорился.