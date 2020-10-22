Чиновники из Национального банка рассказали гражданам, когда Украина получит новый транш от Международного валютного фонда
Об этом рассказал глава ведомства Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга, передает Politeka.
«Сотрудничество с Международным валютным фондом позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства увеличить международные резервы до 29-30 млрд долл. в последующие годы. Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года», - отметил он.
В то же время чиновник рассказал, что выделенные средства помогут Украине восстановить национальную экономику.
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Как сообщалось до этого, Украина может рассчитывать на новый транш от МВФ уже в конце этого года.
“Власти Украины продолжают подтверждать свою приверженность программе, так что теперь страна, возможно, подходит к моменту начала постепенного решения существующих проблем. Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года”, – говорится в обзоре экономистов.
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