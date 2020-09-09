Чиновники из украинского правительства решили рассказать, когда стоит ожидать получения нового транша от МВФ
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает «Интерфакс-Украина».
«Надеемся, что в ближайшее время миссия Фонда примет решение о пересмотре программы (stand by). И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ», - отметил он.
Уточним, что точную дату получения транша от Международного валютного фонда чиновник называть отказался.
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До этого мы писали о том, тчо стало известно, что ожидает курс доллара в первый месяц осени.
Эксперты не сомневаются, что в сентябре гривна сможет укрепиться по отношению к доллару, и остановится на отметке в 26-27 грн/$.
По словам аналитика Вадима Бардася, от девальвации гривну останавливает Нацбанк.
"В частности, в Украине не наблюдается резкого роста денежной массы из-за увеличения объемов государственного долга, как это происходило в марте и мае, в период пика финансового кризиса, когда за месяц в денежный оборот попадало больше 45 млрд гривен. Кроме того, в поддержку национальной денежной единицы складывается и ситуация в глобальной экономике – в июле завершилось снижение стоимости зерновых, а восстановление на рынке металлов началось еще в апреле-мае текущего года. В частности, курс доллара продолжит снижаться, ожидается снижение стоимости американской валюты до 26-27 гривен", — озвучил свой валютный прогноз Бардась.
Напомним, НБУ нанес сокрушительный удар по доллару, курс валют резко изменился: что будет с гривной.
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