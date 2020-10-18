Стало известно, когда Украина может рассчитывать на новый транш от МВФ

Такой прогноз озвучили эксперты BofA Securities, передает ЭП.

Авторитетные аналитики предположили, что новый транш от западных партнеров Украина может получить в конце 2020 – в начале 2021 года.

“Власти Украины продолжают подтверждать свою приверженность программе, так что теперь страна, возможно, подходит к моменту начала постепенного решения существующих проблем. Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года”, – говорится в обзоре экономистов.

Они предположили, что отсрочкой для выделения средств стал уровень дефицита бюджета на 2021 год (6%), который был заложен Кабмином. Такой показатель превышает ожидания МВФ, которые прописаны в программе сотрудничества.

Помимо этого, МВФ опасается возможного изменения политики Национального банка Украины.

“Все это сделало задержку текущей программы МВФ вполне очевидной и известной рынку”, – подчеркнули аналитики в своем отчете.

Ранее мы рассказывали о невероятном курсе доллара в Украине, который был представлен Международным валютным фондом.

Так, эксперты решили оценить курс гривны к доллару по паритету покупательной способности. Согласно расчетам МВФ, курс доллара в Украине в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$, в то время как обменный - 27,20 грн/$.

Таким образом, МВФ оценил украинскую гривну даже дороже, чем составители индекса Биг-Мака.

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