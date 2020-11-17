В Україні з шести тисяч кілометрів доріг було побудовано тільки дві тисячі

Таку думку висловив підприємець, український відеоблогер, а також політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Блогер розповів про конфлікт з екс-міністром економіки Ігорем Уманським, який робив заяву щодо великого будівництва доріг. За словами Корнака, на будівництво доріг в нашій країні була виділена величезна сума грошей, але з'явилося тільки 2 тисячі кілометрів нормальної дороги.

Сергій Корнак нагадав, що Ігор Уманський обіймав свою посаду всього 3 тижні, після чого він подав у відставку через те, що на нього нібито тиснуть.

"120 мільярдів доларів + 36 мільярдів з ковид бюджету, тобто, 156 мільярдів – це грандіозна сума. Але Уманський стверджує, що за всім цим будівництвом доріг стояв керівник Офісу Президента", - стверджує відеоблогер.

За словами підприємця і політичного аналітика, скоро настає зима, тому сезон будівництва незабаром закінчиться, але в Україні досі не побудували всі дороги.

"Де дороги, Єрмак? Вони нам все розповідають, що ось, ми вам дороги будуємо, холопи, щоб ви добре ходили, щоб швидкі добре їздили... а ми тут з вами незадоволені. Мене цинізм цих чортів вже дратує! Ми розуміємо, що ми потрапили в ж*пу, а виходу з неї немає", - підкреслив відеоблогер.

Також Сергій Корнак зазначив, що влада навіть на дорогах примудрилася забрати собі велику кількість грошей.

"Що будемо робити, друзі? Я так думаю, що нічого, будемо чекати. І подивитися, що з цього вийде. У мене немає слів, я вражений, я просто не знаю, що навіть вам сказати", - з якоюсь роздратованістю уточнив український блогер Сергій Корнак.

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