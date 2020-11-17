Блогер пояснив, що це може призвести до краху

Держава ніяк не підтримує приватних підприємців, весь дрібний і середній бізнес терпить крах

Таку думку висловив підприємець, політичний аналітик і український відеоблогер Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Блогер зайшов до українського парламенту після того, як отримав акредитацію, і показав, про що говорить адвокат і народний депутат України Данило Гетманцев. За словами Корнака, Гетманцев вважає, що краще було ввести в нашій країні тотальний локдаун, закривши всі підприємства.

"Політика ясна... Я кілька разів чув виступи Гетьманцева, і у мене таке відчуття, що він народ України тихо ненавидить, просто ненавидить. Тому що ми йому або заважаємо, або є якимись конкурентами", - упевнений відеоблогер.

Сергій Корнак каже, що в Україні не надають підтримку приватним підприємцям, а просто їх знищують. За його словами, у людей закінчуються гроші через те, що зменшується кількість роботи. При цьому, держава не виділяє гроші на допомогу підприємствам.

"Щоб ви розуміли, в США виділили 12,5% бюджету, в Німеччині виділили на компенсацію підприємствам 34% бюджету, в Росії – 1,2%, В Україні, я думаю, не набереться і відсотка. Нікого не хвилює дрібний і середній бізнес. На відміну від СРСР, у нас вже 28 років намагаються налагодити правильний капіталізм", - підкреслив Сергій Корнак.

За його словами, в нашій країні дають "маленькі тріщини, де можна пролізти", тобто, дозволяють поставити ларьок на ринку або відкрити заклади. Але все це знищується протягом цього року, коли в Україну прийшла пандемія коронавірусу.

Корнак каже, що, за словами Гетманцева, в Україні офіційно є 7 мільйонів громадян, які не вносять ніяких грошей до державного бюджету.

"Це такий цинічний виступ, коли людина закликає всіх обілетити, тобто, все, щоб платили податки. Але спочатку потрібно надати умови. Політика моторошна, дрібний і середній бізнес знищується. Це призведе до краху і невдоволення", - підкреслив блогер.

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак розповів про те, що деякі міста в Україні не хочуть дотримуватися карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, Сергій Корнак розповів про те, скільки в Україні було побудовано доріг на виділені з бюджету кошти.

Також Politeka писала, що блогер Сергій Корнак закликав підприємців вийти на акцію протесту.