Указом президента 28 листопада відтепер є Днем працівника системи фінансового моніторингу

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на сайті ОПУ, указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Враховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: встановити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, відзначати щорічно 28 листопада", - йдеться в документі.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський привітав усіх причетних до цього свята, висловивши спільне прагнення співробітників відомства і далі наполегливо працювати в інтересах українського суспільства.

"Саме в цей день у 2002 році Верховною Радою України був прийнятий перший в історії незалежної України Закон Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яким розпочато національну систему фінансового моніторингу. Запровадження Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України цього професійного дня є визнанням високого авторитету заходів, що вживаються учасниками Національної системи фінансового моніторингу та значних результатів її роботи", - зазначив у своєму зверненні Черкаський.

За словами глави відомства, українська система протидії відмиванню доходів планомірно вдосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України.

"Тільки за останній час прийнято сучасне законодавство, що відповідає світовим стандартам, удосконалено міжвідомчу та міжнародну співпрацю, а приватний сектор продуктивно підтримує і бере активну участь у цьому процесі", - йдеться у привітанні Голови Держфінмоніторингу.

Раніше ми повідомляли, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт про прогрес України.

Важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності стандартам FATF за рекомендацією 5 та рекомендацією 35.

Міжнародні експерти відзначили, що Україна в значній мірі імплементувала норми з протидії фінансуванню тероризму, а також підвищила санкції за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, визначивши їх відповідними, переконливими і такими, які будуть давати стримуючий ефект.

Нагадавши, Держфінмоніторинг повідомив про досягнення України в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Як повідомляла Politeka, у Держфінмоніторингу виявили сотні незаконних операцій на суму майже 45 млрд гривень: деталі звіту