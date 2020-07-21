Государственная служба финансового мониторинга Украины за первые шесть месяцев 2020 передала правоохранительным органам 468 материалов по сомнительным операциям

Как сообщаетсяя на сайте ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 миллиардов гривен.

Так, Госфинмониторинг передал:

· Органам прокуратуры - 45 материалов;

· Органам фискальной службы Украины 125 материалов;

· Органам внутренних дел 85 материалов;

· Службе безопасности Украины 121 материал;

· Национальному антикоррупционному бюро Украины 81 материал;

· Государственному бюро расследований 10 материалов;

· Службе внешней разведки Украины 1 обобщенный материал.

Кроме того, в I полугодии 2020 Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 97 материалов, касающихся подозрений в коррупционных деяниях.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 2,7 млрд гривен.

Отдельно стоит отметить, что Госфинмониторинг заподозрил в 26 случаях финансирование терроризма и сепаратизма. Из них 6 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в СБУ.