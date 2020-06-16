С начала этого года в Украине в правоохранительные органы было направлено 60 материалов по налоговым преступлениям на общую сумму почти 30 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины, как национальное подразделение финансовой разведки, в пределах специфики возложенных действующим законодательством функций, осуществляет аналитические расследования с целью формирования подозрений в совершении ряда основных правонарушений, которые могут быть следствием легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Предметом расследований являются криминальные доходы, сгенерированные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружия, терроризма и его финансирования, мошенничества и др.

Поэтому, как сообщает ГСФМУ, с начала текущего года в правоохранительные органы было направлено 60 обобщенных материалов на сумму около 30 млрд грн.

Выявление подозрительных транзакций

Госфинмониторинг на постоянной основе осуществляет анализ подозрительных транзакций на предмет оценки рисков отмыванием средств, имеющих признаки налоговых преступлений, как одного из разновидности основных правонарушений.

Согласно ключевым задачам финразведки, ведомством Черкасского Игоря Борисовича осуществлено ряд широкомасштабных финансовых расследований, результатом которых стало направление обобщенных материалов в правоохранительные органы.

Обобщая практику проведенных расследований, можно прийти к выводу, что «услуги» по уклонению от уплаты налогов и получения наличных, предоставляемых транзитно-конвертационными группами, которые широко пользуются спросом среди украинских налогоплательщиков.

Схемы отмывания налогов

Уклонение от уплаты налогов осуществляется через так называемые «скрутки», а для получения наличных могут быть задействованы предприятия оптово-розничной торговли, которые в свою очередь «продают» неучтенную наличность, реализуя операции «встречных потоков».

Стоит отметить, что так называемая «продажа» неучтенной наличности осуществляется вне банковской системы, что затрудняет ее обнаружение через механизмы финансового мониторинга в банке.

При таких обстоятельствах и условиях, идентификации подобных схем способствуют другие источники информации и сотрудничество с правоохранительными и разведывательными органами.

Статистика выявленных подозрительных транзакций

С начала 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков» (табл. 1).

Таблица 1 — Количество обобщенных материалов за период 2020 года

Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн. Указанные материалы были направлены в компетентные органы.

Выявление схем отмывания средств

В результате проведенных расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тысяч субъектов хозяйствования) в течение 2020 года в правоохранительные органы было передано 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы «скруток», «встречных потоков» и последующей легализации преступных средств на общую сумму 13,6 млрд гривен.

Во время отработки указанных обобщенных материалов заблокированы средства в сумме 28,2 млн гривен, говорится в сообщении ДСФМУ.

Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций с обналичивания средств (в которых задействовано около 4500 предприятий), Госфинмониторингом с начала текущего года в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд гривен.

Также по результатам финансовых расследований в течение 2020 года были подготовлены и переданы в правоохранительный орган обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и не возврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд гривен.

Следовательно, за период января-мая 2020 году до правоохранительных органов направлено 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на общую сумму 29,9 млрд гривен.

Напомним, за первый квартал 2020 года подразделениями ДСФМУ подготовлено и направлено в компетентные органы 239 материалов на сумму 14,8 млрд гривен. В итоге 2019 года Госфинмониторингом проведено расследование и передано в правоохранительные органы 893 материала на сумму финансовых операций связанных с преступными доходами и их отмыванием составляет 92,2 млрд грн., из которых 137 материалов на сумму 26,9 млрд грн. связанные с налоговыми преступлениями.