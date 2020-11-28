Указом президента 28 ноября отныне является Днем работника системы финансового мониторинга

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на сайте ОПУ, указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в документе.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский поздравил всех причастных к этому празднику, выразив общее стремление сотрудников ведомства и далее упорно работать в интересах украинского общества.

"Именно в этот день в 2002 году Верховной Радой Украины был принят первый в истории независимой Украины Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которым начата национальная система финансового мониторинга. Введение Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины этого профессионального дня является признанием высокого авторитета мер, принимаемых участниками национальной системы финансового мониторинга и значительных результатов ее работы", - отметил в своем обращении Черкасский.

По словам главы ведомства, украинская система противодействия отмыванию доходов планомерно совершенствуется с учетом международных обязательств Украины.

"Только за последнее время принято современное законодательство, соответствующее мировым стандартам, усовершенствована межведомственное и международное сотрудничество, а частный сектор продуктивно поддерживает и активно участвует в этом процессе", - говорится в поздравлении главы Госфинмониторинга.

Ранее мы сообщали, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет о прогрессе Украины.

Важным показателем для Украины является повышение рейтинга и достижения положительной оценки соответствия стандартам FATF по Рекомендации 5 и Рекомендации 35.

Международные эксперты отметили, что Украина в значительной степени имплементировала нормы по противодействию финансированию терроризма, а также повысила санкции за нарушение требований законодательства в сфере ЧВК/ФТ, определив их соответствующими, убедительными и такими, которые будут давать сдерживающий эффект.

Напомним, Госфинмониторинг сообщил о достижениях Украины в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Как сообщала Politeka, в Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета