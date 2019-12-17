Правоохоронці заявили, що, можливо, вирахували організатора замаху на життя депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва

За наявними даними, організатором злочину може бути 25-річний уродженець Російської Федерації, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Зазначається, що вказаний чоловік залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, з яким він познайомився на Донбасі. Під час особистої зустрічі в одному з ТРЦ столиці передбачуваний організатор запропонував кілеру 40 000 доларів за вбивство депутата, на що той погодився.





"Інструкції по організації злочину чоловік надав виконавцю в месенджері Telegram, а сам напередодні скоєння злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Зараз вирішується питання про оголошення 25-річного росіянина в міжнародний розшук. Робота по встановленню замовника злочину триває.

Нагадаємо, трагедія сталася 1 грудня у Києві. Соболєв з дружиною і двома дітьми від'їжджав від ресторану, коли на світлофорі пролунав постріл. Куля потрапила в голову трирічному синові депутата. Хлопчик помер в кареті "швидкої допомоги".

Наступного дня, 2 грудня, поліція затримала двох підозрюваних у стрілянині.

За словами Соболєва, він отримує погрози на протязі декількох років.

"Починалося все 4 роки тому, коли мені підкидали чеку від гранати, коли писали записки з погрозами… У мене є записи розмов, що мене намагалися замовити кілька років тому", – повідомив Соболєв, додавши, що має намір передати поліції список з прізвищами тих, кого треба перевірити на "детекторі брехні".

Зокрема, Соболєв озвучив ім'я екс-нардепа Олександра Грановського.

Також ми писали, що 3-річний загиблий був хрещеником відомої української співачки Ірини Білик.

"Не можу сидіти і робити вигляд, що нічого не сталося... Убитий маленький дитинка, чудовий малюк... хресної якого я є... Мій маленький Ангел, Сашенька, прости цим дорослим нелюдам. Їх жорстокість... сили всієї сім'ї. В цей страшний....", - писала Білик у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

Нагадаємо, розстріл дитини в центрі Києва: у поліції розкрили деталі.

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