Підконтрольні Росії окупаційні підрозділи "Л/ДНР" продовжують гатити по позиціях ЗСУ на передовій

Про це сьогодні зранку повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією військових, впродовж минулої доби уздовж лінії зіткнення російсько-терористичні формування "Л/ДНР" лише один раз порушили режим припинення вогню.

По позиціях української армії підступний противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, штаб ООС зафіксував ворожий обстріл у районі населеного пункту Троїцке, яке знаходиться у районі відповідальності "Північ".

На щастя, попередня доба обійшлася без втрат серед особового складу для української армії.

Вже від початку поточної доби російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" встигли обстріляти наші позиції поблизу Невельського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат також не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли про те, що у терористів поповнення до "бригади 200". Зазначається, що на окупованому Донбасі помер від хвороби відомий бойовик "Пушкін".

Як сказано в повідомленні, у понеділок, 16 грудня, помер уродженець Донецька Олександр Сергійович Морозов, відомий під прізвиськами "Мороз" і "Пушкін". Причиною смерті стала хвороба, але яка саме-не уточнюється.

Також ми розповідали про те, що на окупованому російськими військами Донбасі зафіксований спалах туберкульозу. Як пишуть місцеві мешканці у соціальних мережах, кількість нових випадків захворювання на туберкульоз серед окупантів зросла нібито через навчання, які проходили на початку грудня.

Медсестра, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що у більшості надійшли рання стадія хвороби, але є бойовики і з відкритою формою туберкульозу.

«Це німецька паличка Коха розпорошується натовськими безпілотниками», «Карма - невблаганна і невідворотна!», – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, молодого бойовика "ДНР" відправили на "концерт" Кобзона.

Також Politeka писала, що екс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.