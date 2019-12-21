За добу на Донбасі постраждали два українських військовослужбовців

Як передає Politeka.net, 21 грудня в штабі ООС відзвітували за останню добу. Згідно з даними на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук, окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції сил ЗСУ з заборонених Мінськими угодами знарядь.

Зокрема, бойовики атакували з гранатометів, мінометів, кулеметів та іншої зброї поблизу таких населених пунктів: Хутір Вольний, Світлодарськ, Шуми, Кримське, Невельське, Кам'янка, Славне, Василівка, Дутовка.

"Вчора, 20 грудня, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець при спостереженні в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерного зброї. З початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - йдеться у зведенні ООС.

Раніше ми повідомляли, на Донбасі через хворобу помер відомий під позивним "Пушкін" або "Мороз" терорист Олександр Морозов.

Також ми розповідали, згідно з результатами "нормандської зустрічі" до 31 грудня має відбутися обмін всіх полонених між Україною і Росією.

За словами президента України Володимира Зеленського, в рамках першого етапу Київ хоче повернути додому 72 людини. Під час наступного - країна розраховує на повернення кримських татар, який незаконно утримують в окупованому Криму.

Видання, підконтрольні бойовикам Донбасу, стверджували, що Київ і Москва нібито досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "53 на 88".

Як стверджують в СБУ, на непідконтрольних Україні територіях в полоні сьогодні перебувають 227 громадян, ще 258 вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, обмін полоненими між Україною і РФ: хто може повернутися додому перед Новим роком

Також Politeka писала, що экс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.