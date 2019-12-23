Під час пожежі в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті загинули чотири людини, ще троє доставлені в лікарню

Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області.

У неділю, 22 грудня, 21:09 до Старобільського відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

Пожежники оперативно виїхали на місце.

В результаті пожежі загинули 4 підопічних інтернату, 3 – отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані каретою швидкої допомоги в лікарню Старобільська.

Займання сталося в одній з палат першого корпусу інтернату. Підопічних евакуювали. Пожежу ліквідували через 45 хвилин після повідомлення про загоряння, в 22:55.

На місці працювала поліція. Подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" і "Службова недбалість".

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З'явилися подробиці смертельного пожежі в житловому багатоповерховому будинку в Києві, який відбувся 20 грудня на Виноградарі. Загорілася квартира з людьми на 9 поверсі, в результаті чого загинули дві людини. З будинку рятувальники змогли евакуювати 15 осіб з сусідніх квартир, яким загрожувала небезпека.

Також стало відомо, що під час пожежі були евакуйовані троє дітей. Чотири людини були доставлені в лікарню.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 27 чоловік особового складу.

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