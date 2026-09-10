МКП «Миколаївводоканал» пропонує з 1 жовтня 2026 року підвищити тариф на централізоване водовідведення майже у 2,5 раза — з 16,512 до 41,256 гривні за кубометр із ПДВ. Пропозиції та зауваження мешканців приймають до 16 вересня включно.

Тариф на водовідведення в Миколаєві з 1 жовтня може зрости майже у 2,5 раза — МКП «Миколаївводоканал» пропонує підвищити вартість централізованого водовідведення з чинних 16,512 гривні до 41,256 гривні за кубометр із ПДВ.

Про намір переглянути тариф офіційно повідомили на порталі Миколаївської міської ради. Оголошення «Збільшення тарифу на водовідведення з 01.10.2026» оприлюднили 10 вересня 2026 року.

Скільки платитимуть за водовідведення

Наразі тариф становить 13,76 гривні за кубометр без ПДВ, або 16,512 гривні з податком. У «Миколаївводоканалі» пропонують затвердити нову вартість на рівні 34,38 гривні без ПДВ та 41,256 гривні за 1 м³ із ПДВ.

Порівняно з рівнем, що діє з 1 січня 2022 року, тариф збільшиться на 24,744 гривні за кубометр — це плюс 249,9%.

Чому тариф переглядають саме зараз

Чинні ставки діють ще з 2022 року і більше не покривають фактичної собівартості послуги, пояснюють на підприємстві. За цей час відчутно зросли витрати на електроенергію, пальне та матеріали, необхідні для обслуговування каналізаційної мережі.

Ідеться саме про водовідведення — відведення та очищення стічних вод, а не про постачання питної води. Новий тариф, якщо його затвердять, торкнеться всіх абонентів централізованої системи водовідведення Миколаєва.

Як подати зауваження до нового тарифу

Тариф наразі перебуває на стадії обговорення. Зауваження та пропозиції щодо запропонованої вартості послуги підприємство приймає протягом семи календарних днів — з 10 до 16 вересня 2026 року включно.

Письмові звернення приймають за адресою: вул. Погранична, 161, Миколаїв, 54055. Електронні пропозиції можна надіслати на пошту, зазначену в оголошенні водоканалу, вказавши в темі листа «Зауваження та пропозиції до тарифів».

Остаточно нову вартість затвердять лише після розгляду зауважень мешканців — після цього оновлені суми з'являться в платіжках миколаївців, орієнтовно з жовтня 2026 року.

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