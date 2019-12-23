Столичного підприємця застрелили прямо в авто, після чого невідомі зникли на машині

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у прес-службі поліції.

Так, інцидент стався о 15:30 у столичному «Гідропарку» на парковці біля кафетерію «Очеретяний кіт». За словами очевидців, невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія машини марки Toyota, після чого він зник з місця НП на машині.

Також повідомляється, що пізніше машину знайшли. Її спалили на одній з вулиць у Дніпровському районі. Зараз ведеться робота по встановленню зброї, за допомогою якого скоїли злочин.

За інсайдерською інформацією, під час огляду трупа, з'ясувалося, що був зроблений контрольний постріл в потилицю.

Як пізніше вдалося з'ясувати журналістам, чоловік помер не відразу. Медики намагалися його врятувати, але безрезультатно. Убитим виявився київський підприємець Бахвалов, 198 року народження.

Як повідомлялося раніше, увечері в неділю, 1 грудня, в Києві невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівській.

«У центрі стріляли в Range Rover з дитиною всередині», – свідчить напис під відео.

В 17:30 на місці вже працювали правоохоронці. У місті запровадили оперативний план «Сирена» з пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.

З водійської сторони на передньому бічному склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Найімовірніше, це батько сімейства. На його тілі було видно краплі крові.

За станом на 17:45 мертва дитина ще перебуває в машині. Поки невідомо, хлопчик це або дівчинка. Правоохоронці оточили все навколо стрічкою і опитують свідків того, що сталося. Був це якийсь конфлікт або умисний замах поки невідомо. Слідство триває.

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