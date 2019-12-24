Окуповані російськими військами території через певний час можуть повністю вимерти

Про це у своєму Telegram-канал повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", передає Politeka.net.

За його словами, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" забили тривогу за смертельних епідемій, які обрушилися на непідконтрольні території Україні.

Так, терористи скаржаться, що в ОРДЛО зафіксовано різке зростання кількості хворих на СНІД, алкоголізмом і наркоманією.

При збереженні такої тенденції, як стверджує Анатолій Штефан, окупаційні "псевдореспублики" через кілька десятиліть повністю вимруть.

У зведенні, яку надали терористи, сказано, що поширеність ВІЛ-інфекції за підсумками 2019 року склала 715,8 на 100 тис. населення. Крім того зросли показники первинної захворюваності в наркологічній групі: алкоголізм – на 16,7%, наркоманія – на 11,5%, алкогольні психози – 13,6%.

"В 2019 році чисельність постійного населення скоротилася майже на 30 тис. осіб. "Республіка" через 10 років втратить 300 тис. чоловік, а через 75 років – все населення", – б'ють російські окупанти тривогу.

"В "дирляндії" підрахували хворих на ВІЛ, нарко - та алкозалежних. Зрозуміло, що дані цифри вони ще й трохи зменшили, поліпшивши картину, але підсумок – фейковая "репаблік" зникне через 75 років за їхніми ж словами. Але вангую, що буде набагато раніше", - прокоментував "Штірліц" сумну зведення бойовиків Донбасу.

Раніше ми повідомляли про те, що ворожа куля вбила 29-річного бійця ЗСУ на Донбасі. Сумну новину підтвердила прес-служба 93-ї бригади.

"Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр - солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки з проросійськими найманцями прямо на позиції", - йдеться в повідомленні.

Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний «Маяк». У загиблого бійця залишилася мама.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.