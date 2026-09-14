Відключення комунальних послуг у Сумах тривають — 14 вересня частина будинків громади тимчасово залишилася без газопостачання. Перелік адрес оприлюднила Сумська міська рада у ранковому зведенні «Громаді про важливе».
Станом на 14 вересня газу немає одразу на семи вулицях і проспектах міста. Причину припинення газопостачання у міськраді окремо не назвали, однак зазначили, що інформацію оновлюють щодня.
Де відсутній газ 14 вересня
- вул. Троїцька, 18;
- просп. Шевченка, 8, 14, 18;
- вул. Герасима Кондратьєва, 143;
- вул. Харківська, 100, 102, 104, 106;
- вул. Євгена Чикаленка, 28;
- вул. Родини Линтварьових, 66;
- вул. Нижньосироватська, 65.
Електроенергія у громаді натомість подається без відключень. Окрім цього, комунальники попередили про збої в роботі тролейбусів № 1, № 7, № 8, № 10А та № 21, які курсують із порушенням розкладу.
Що робити, якщо у вас відсутній газ
Якщо ваша адреса потрапила до переліку, фахівці радять не намагатися самостійно відновити подачу газу: перекрийте газові крани перед приладами та дочекайтеся офіційного повідомлення про відновлення. У разі запаху газу або підозри на витік негайно телефонуйте в аварійну газову службу за номером 104.
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