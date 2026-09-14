Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховують до основної пенсії: матері, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей, мають право на надбавку за особливі заслуги перед Україною.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на вихідні вже опубліковані, але для пенсіонерів регіону є й приємна новина. Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачені законом: матері, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей до шестирічного віку, мають право на надбавку за особливі заслуги перед Україною.

Право на таку виплату регулює Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», про що нагадали у Пенсійному фонді України. Згідно зі статтею 1 (пункт 6) документа, надбавку встановлюють матерям, які народили п'ять і більше дітей. При цьому враховуються і діти, усиновлені в установленому законом порядку, однак ключова умова — виховати їх до шестирічного віку.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей і становить: за п'ятьох — 35%, за шістьох — 36%, за сімох — 37%, за вісьмох — 38%, за дев'ятьох — 39%, за десять і більше — 40% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Доплату призначають до основної пенсії, на яку має право жінка, — за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років. Тобто це додаткова сума зверху до вже нарахованої виплати.

Як оформити надбавку

Надбавка призначається з дати звернення до органів Пенсійного фонду України за наявності підтвердних документів: свідоцтв про народження дітей, а щодо усиновлених — відповідних рішень. Жителі Кіровоградської області можуть подати заяву особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ або дистанційно через веб-портал електронних послуг.

Розмір надбавки переглядають разом із зміною прожиткового мінімуму відповідно до закону про Державний бюджет на відповідний рік. У ПФУ також пояснили: якщо жінка, якій була встановлена надбавка, пішла з життя, право на неї враховується під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. За наявності одного непрацездатного члена сім'ї це 70% належної надбавки, а за двох і більше — 90%.

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