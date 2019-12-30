Зловмисник з незрозумілих причин відкрив стрілянину по прихожанам всередині церкви
Як передає Politeka.net, про це інформує Telegram-канал Lifeshot.
Повідомляється, що страшна трагедія сталася у християнській церкві в селищі Уайт Сетлемент, штат Техас.
Зокрема, в будівлю церкви увірвався озброєний чоловік, який з дробовика відкрив вогонь по прихожанам.
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За інформацією ЗМІ, стрілку вдалося застрелити охоронця і прихожанина, після чого кілька людей в церкві дістали зброю і ліквідували самого вбивцю.
За словами техаського губернатора Грега Ебботта, парафіяни зважилися на такий крок, щоб уникнути нових жертв.
Також відомо, що в результаті бійні в християнській церкві постраждав ще один чоловік. Його госпіталізували в лікарню в критичному стані, за його життя зараз борються лікарі.
Раніше ми повідомляли про жахливий теракт, який забрав життя десятків людей у столиці Сомалі. Відомо, що на повітря злетів у повітря замінований автомобіль, внаслідок чого загинули понад 90 осіб.
За попередніми даними, загинули: 73 цивільних, у тому числі четверо іноземців, а також - 17 співробітників поліції.
Поки жодна з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за жахливий теракт у столиці Сомалі забрав життя майже 100 чоловік.
Також ми розповідали про іншому теракті, який стався у фешенебельному готелі в Сомалі. На готель "Хонда" було скоєно збройний напад, внаслідок чого загинули люди.
Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, що належить до радіальної ісламістської організації «Аш-Шабаб». Також після потужного вибуху терористам вдалося захопити будівлю розкішного готелю.
Будинок якийсь час знаходилося під контролем ісламістів, а в результаті теракту загинули приблизно 10 чоловік.
Як розповідали місцеві правоохоронці, жертв теракту могло бути набагато більше, оскільки в будівлі готелю перебувало багато гостей.
Нагадаємо, потужний вибух прогримів в столиці, почалася стрілянина: перші подробиці і кадри пекла
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