Правоохоронці озвучили офіційну версію вбивства 26-річного Володимира Чебукина, що сталося в новорічну ніч

Начальник слідчого управління полковник Микола Вербицький розповів про вбивство. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу поліції. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Полковник впевнений, що це було навмисне вбивство. Поки невідомо, скільки людей скоїли даний злочин.

"Офіційна версія поліції: що було вчинено умисне вбивство і зараз ми працюємо над тим, щоб отримати відповідь - це було умисне вбивство вчинене однією особою чи в ньому брали участь інші особи. Це основне", - сказав він.

Також Вербицький додав, що на момент вбивства на місці були п'ять чоловік і потерпілий. Відкрито кримінальну виробництво першого січня.

"Спочатку був замах на вбивство, оскільки потерпілий був живий, потім, коли він помер - у цей же день було перекваліфіковано", - підкреслив він.

Машину потерпілого вже забрали з СТО, а камери відеоспостереження зникли. На місці вбивства перебував правоохоронець, тому справу передали в обласне управління поліції.

Активісти звинувачують свідка вбивства - правоохоронця Олександра Кравця у перешкоджанні слідству і знищенню доказів. Є питання і по засобу вбивства. Зброю передали на експертизу.

До цього ми повідомляли, що четвертого січня місцеві жителі вийшли на протест під будівлю поліції в Каховці. Вони вимагали сумлінного розслідування вбивства.

"Будівлю райвідділу закидають піротехнікою і димовими шашками. На місці пожежники, які оперативно гасять піротехніку і покришки. Вулиця під райвідділом перекрита силовиками", - повідомляли місцеві ЗМІ про мітинги у зв'язку з вбивством Чебукина.

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