В мережі опублікували нове відео падіння літака МАУ в Тегерані (Іран)

На кадрах видно, як світло осяває темну вулицю, пише Рoliteka.net. Далі з'являється сильний вітер і вогняні спалахи, які зачіпають сусідні будівлі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Відомо, що відео було зроблено камерами спостереження в аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні.

Нагадаємо, страшна трагедія сталася 8 січня. На борту літака Boeing-737 перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу - загинули всі.

Відомо, що повітряне судно впало на землю відразу після зльоту.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали заручниками ситуації через катастрофу українського літака під Тегераном.

Після трагедії були заборонені польоти цивільної авіації над країнами Близького Сходу.

Відомо, що Порошенко і Зеленський перебували в Омані і на Сейшельських островах.

За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський екстрено перервав свій візит в Омані і повернувся до Києва після інформації про авіакатастрофу.

Тим часом у Петра Порошенка виникли труднощі з вильотом в Україну через Доху з люксового відпочинку на Сейшельських островах.

Раніше повідомлялося, що в трагедії з українським Боїнгом помітили російський слід, адже не можна виключати жодної з існуючих версій, поки не буде доведено протилежне.

Таку думку висловив блогер і дипломат Вадим Трюхан.

Він виділив основні версії, які, на його думку, найімовірніше стали причиною аварії Боїнга. Це міг бути підрив вибухового пристрою безпосередньо на борту Боїнга. Також не виключено, що літак зіткнувся з дроном або ж збивання літака помилково іранськими ВВС. Може бути і умисне збивання з метою звинуватити у всьому США.

Нагадаємо також, 9 січня, в Україні оголошено днем ​​жалоби у зв'язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною для з'ясування правди щодо аварії.

Останні секунди літака МАУ, відео з камер спостереження. RIP Gepostet von Volodymyr Kompaniiets am Mittwoch, 8. Januar 2020

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.