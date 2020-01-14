В результаті прориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві, який відбувся у понеділок, 13 січня, постраждало 10 осіб

Про це заявили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Києві.

За даними відомства, трьом постраждалим надали допомогу на місці, решту госпіталізували.

З маршрутки, а також з рядом стоїть тролейбуса, що опинилися в парової завіси, було винесено 7 осіб.

Також рятувальники вытажили провалився мікроавтобус з утвореної в асфальті ями.

Гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Відвідувачів евакуювали, при цьому 6 осіб рятувальники винесли з будівлі на руках.

Незабаром головний інженер "Київтеплоенерго" Юрій Паливода заявив, що причиною прориву труби стала фізична зношеність мережі. Він зазначив, що тепломагістраль в Голосіївському районі столиці будувалася ще в 1987 році, хоча аварійної її не вважали, оскільки вона пройшла влітку випробування.

Планується, що на місці прориву асфальт буде знятий повністю замінять труби. У поліції Києва вже попередили городян і гостей столиці, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Антоновича (поблизу торгового центру) рух по вулиці Антоновича повністю буде обмежена (від вул. Загородньої до бул. Дружби Народів).

У соціальних мережах очевидці розповідають подробиці НС.

Відвідувачка Вікторія Губська написала, що перебувала в момент прориву на виході з гіпермаркету "Ашан" вже на вулиці.

"В цей час потік гарячої води ринув донизу і зносив усі пластмасові запобіжники на дорозі. Мені та іншим людям охоронець допоміг врятуватися від потоку води, переніс візок з продуктами в безпечне місце і попередив, що це окріп і треба перейти в паркінг. З-за паніки не встигла його подякувати", – написала вона.

Олена Сердюк-Слушаенко на своїй сторінці в Facebook розповіла, що в момент аварії перебувала в магазині.

«Мала всі шанси зваритися в окропі в ліфті. Фільми катастроф відпочивають. Прорвало магістральний трубопровід гарячого водопостачання, потоки окропу прорвали стіну на нульовому поверсі "Океан Плаза" і водоспадами хлинули прямо у взуттєвий відділ. Дівчина-продавець була заблокована у відділі киплячою водою, у мене на очах її виніс на руках охоронець, але так як вона кричала від болю, то ноги швидше за все постраждали", – розповіла жінка.

Вона додала, що сама просила «хлопців з раціями» заблокувати ліфти. Крім того, ніхто не поспішав знеструмлювати будівлі.

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