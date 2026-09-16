У селі Ядути на Борзнянщині вже третій рік безплатно живуть родини, які втекли від війни. Місцеві віддають переселенцям нежилі хати, а платити просять лише за комунальні послуги.

Безкоштовне житло для переселенців у Чернігівській області знаходять самі селяни — у Ядутах на Борзнянщині власники віддають нежилі хати родинам, які втекли від війни, без орендної плати. Староста Людмила Лось розповіла, чому тут не беруть грошей за дах над головою.

Історію про те, як чужа хата стала рідною, опублікувала авторка «Вісника Ч» Олена Гобанова. Вона поговорила з родинами, які змінили підвали на кордоні з росією на спокійну Борзнянщину.

Головні герої — Тетяна та Олександр Амелін. Свій дім на Луганщині вони покинули ще в жовтні 2014 року, бо двір розбили снаряди. Дев'ять років жили на Сумщині біля самого кордону. Після лютого 2022 року два роки ховалися в погребі, бо траса була розбита, а світла не було рік.

Виїжджали в березні 2024 року. Машина заглухла на перехресті, Олександр пішов по акумулятор, а над ним літали дрони. У Ядутах Кузьмичі віддали їм хату, яку готували для себе.

Хату готували собі

59-річна Ольга Шульга каже: до війни сім'я купила хату в центрі, а коли почалося вторгнення, пустили туди переселенців. Так прийняли три родини, грошей не брали, лише за світло.

Скільки коштує дах

У селі знайшли житло для п'яти родин переселенців. Староста шукає нежилі хати, домовляється безплатно. У 2022 році в селі жили 64 переселенці. Середня хата без води коштує 30 тисяч гривень. Ще дві сім'ї купили хати зі зручностями за п'ять тисяч доларів.

Хто ще допомагає

До села звернувся «Карітас», щоб шукали нові хати. Син Амеліних Євген воює в ЗСУ, а батьки потроху збирають нове життя.

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