Дефіцит продуктів в Харківській області обговорюють через порожні полиці в супермаркетах. Подекуди зникають крупи, олія, консерви та побутова хімія, однак у ХОВА запевняють: продуктів першої необхідності достатньо.

Дефіцит продуктів у Харківській області знову обговорюють на тлі порожніх полиць у харківських супермаркетах. Як повідомляє 057.ua, подекуди зникають окремі види круп, олії, консервів та інших продуктів.

Схожа ситуація і в магазинах промислових товарів — зокрема в мережі «Аврора»: покупці не можуть знайти шампуні та туалетний папір. Загального ажіотажу при цьому немає — люди купують продукти у звичному режимі.

Чому з полиць зникають товари

Головна причина — проблеми з логістикою після російських ударів по великих складах. Раніше продукцію зберігали на великих розподільчих центрах, звідки розвозили магазинами. Пошкодження таких об'єктів змушує мережі перебудовувати маршрути та доставляти товари напряму або через менші склади.

На ситуацію впливає й поведінка харків'ян: частина мешканців робить стратегічні запаси круп, олії, консервів і навіть туалетного паперу. Через це окремі полиці спорожнюються швидше, хоча говорити про дефіцит продуктів в Харківській області як про реальну загрозу підстав немає.

Що кажуть у ХОВА

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов ще 4 вересня заявив, що Харків та область забезпечені продуктами першої необхідності, а порожні полиці пов'язані зі складною логістикою. «Продукти першої необхідності всі наявні в супермаркетах на території міста Харкова і Харківської області», — наголосив він та закликав не створювати ажіотажу.

Доктор економічних наук, професор ХНЕУ імені Семена Кузнеця Дмитро Шиян пояснив: «Дефіциту продуктів як такого не може бути. Питання лише логістичної доставки». Виробників в Україні багато, а цьогорічний урожай обнадійливий: достатньо картоплі, непогані кукурудза та соняшник.

Що робити покупцям

Продавці радять перевіряти наявність потрібного товару через мобільні додатки торговельних мереж і їхати до тієї точки, де він є: наповнення залів відрізняється навіть у супермаркетах однієї мережі. Логістичні компанії нині працюють цілодобово, доставляючи продукцію напряму, оминаючи великі бази.

Подібну ситуацію Україна вже проходила навесні 2022 року з пальним: логістичні ланцюги були зруйновані, але бізнес зміг їх перебудувати.

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