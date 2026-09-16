У Краматорську стартувала реєстрація на отримання безкоштовних гігієнічних наборів — допомогу можуть оформити як жителі громади, так і внутрішньо переміщені особи.

У Краматорську відкрили реєстрацію на отримання безкоштовних гігієнічних наборів. Допомогу можуть оформити як місцеві жителі громади, так і внутрішньо переміщені особи, які нині перебувають у місті. Про старт програми повідомляє видання «Бахмут IN.UA».

Щоб потрапити до списку отримувачів, достатньо заповнити онлайн-анкету. Під час заповнення заявки можна додатково вказати, якої саме підтримки потребує родина, — це дозволить фонду зібрати набір відповідно до реальних потреб.

Яку додаткову допомогу можна вказати

Окрім гігієнічного набору, заявники можуть зазначити потребу в таких послугах:

консультація психолога;

консультація юриста;

послуга з догляду вдома (супровід соціального працівника).

Після подання анкети із заявником зв'яжеться представник фонду. Він уточнить вказану інформацію та перевірить, чи відповідає людина критеріям програми. Тому в анкеті важливо залишати актуальний номер телефону.

Куди звертатися з питаннями

Якщо під час реєстрації або очікування на дзвінок виникають запитання, можна зателефонувати на гарячу лінію фонду за номером +38 (098) 890 33 18. Оператори підкажуть деталі щодо заповнення анкети та строків.

Гігієнічні набори надаються на безоплатній основі. Для переселенців, які вимушено залишили домівки, це можливість отримати речі першої потреби без додаткових витрат, а також додаткову консультаційну підтримку психолога чи юриста.