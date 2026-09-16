Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області передбачені для непрацюючих пенсіонерів з числа військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Розмір щомісячної надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Виплати в Миколаївській області стосуються кількох категорій отримувачів — Пенсійний фонд роз'яснив, як призначається щомісячна надбавка непрацюючим пенсіонерам з числа військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів сім'ї.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України, таке право закріплене у Законі «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби». Надбавка нараховується лише тим, хто отримує пенсію по інвалідності або за вислугу років, і не перебуває на державній соціальній допомозі через похилий вік.

Розмір виплати прив'заний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсіонеру, на утриманні якого перебувають батьки, дружина або чоловік, діти, брати та сестри чи онуки, що не мають власних доходів, щомісяця доплачують 50% цього показника — окремо на кожного такого члена сім'ї.

Кого визнають непрацездатним членом сім'ї

До утриманців закон зараховує кілька категорій. Це діти до 18 років, а також повнолітні, які не мають права на пенсію через вік. До списку також входять батьки, дружина чи чоловік, діти з інвалідністю та брати, сестри або онуки, які перебувають на утриманні пенсіонера і через стан здоров'я чи вік не можуть себе утримувати.

Важливий нюанс: якщо в сім'ї двоє і більше пенсіонерів, кожен непрацездатний член родини, що перебуває на їхньому спільному утриманні, враховується в розрахунку надбавки лише одному з пенсіонерів — за їхнім вибором. Дублювати виплату на одну й ту саму особу не можна.

Як оформити надбавку

Для призначення допомоги пенсіонер звертається до Пенсійного фонду із заявою. До неї потрібно додати паспорт та ідентифікаційний код, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки: свідоцтва про народження, рішення суду в разі потреби.

Окремо треба довести факт перебування непрацездатного родича саме на утриманні пенсіонера. Порядок визначено постановою правління Пенсійного фонду від 30 січня 2007 року № 3-1. Точний перелік документів залежить від конкретної ситуації, тому у відомстві радять проконсультуватися з фахівцем.

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