У Дніпропетровській області визначили громади, мешканці яких зможуть отримати одноразову «Зимову підтримку» — 19 400 гривень на домогосподарство для проходження опалювального сезону.

Грошова допомога у Дніпропетровській області тепер має чітку географію — програма «Зимова підтримка» охопила громади трьох районів, і відомо, хто з мешканців зможе отримати одноразові 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026/2027 років.

Йдеться про підтримку вразливих категорій населення, які фактично проживають у визначених громадах. Виплата становить 19 400 гривень на одне домогосподарство незалежно від кількості його членів, однак автоматично її не нараховують — програма поширюється не на всю область і не на кожного мешканця.

Які громади увійшли до програми

До переліку включили громади трьох районів — Нікопольського, Синельниківського та Криворізького. У Нікопольському районі це Нікопольська, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

У Синельниківському районі список найдовший: Межівська, Новопавлівська, Покровська, Великомихайлівська, Маломихайлівська, Васильківська, Дубовиківська, Миколаївська, Петропавлівська, Слов'янська, Українська, Богинівська та Шахтарська громади.

У Криворізькому районі до переліку потрапили лише Зеленодольська та Грушівська громади. При цьому сам Дніпро до програми не включений: проживання в Дніпропетровській області саме по собі права на виплату не дає — людина має фактично мешкати в одній із визначених громад.

Хто має право на виплату

Окрім територіальної умови, у складі домогосподарства має бути щонайменше одна людина з категорій, передбачених програмою. Серед них — люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери, отримувачі житлових субсидій, ВПО з призначеною допомогою на проживання, багатодітні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю та сім'ї, які отримують допомогу при народженні дитини.

Також до переліку належать прийомні й патронатні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Важливо, що «Зимова підтримка» стосується не лише домогосподарств із пічним опаленням: серед потенційних отримувачів є й люди, яким призначена звичайна житлова субсидія на оплату комунальних послуг.

Як отримати «Зимову підтримку»

Заяви прийматимуть до 30 жовтня. Звертатися можна до Пенсійного фонду, ЦНАПів або органів місцевого самоврядування. Фінансування забезпечують міжнародні та українські гуманітарні організації, передбачено два механізми виплат, але в будь-якому випадку сума лишається однаковою — 19 400 гривень на домогосподарство.

Конкретний порядок прийому документів у громадах може відрізнятися залежно від механізму фінансування. Тому мешканцям варто стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та Пенсійного фонду щодо початку прийому заяв, місця звернення і переліку документів. Якщо в конкретній громаді прийом ще не розпочався, це не означає, що її виключили з програми.

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