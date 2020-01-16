Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" почали обстрілювати позиції ЗСУ із артилерійських систем

Про це зранку сьогодні інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що впродовж минулої доби підконтрольні Кремлю терористичні формування 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

У штабі ООС зафіксували, як підступний ворог відкривав вогонь по позиціях бійців ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Окрім цього, уздовж лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери.

У районі відповідальності "Схід" було зафіксовано сім ворожих обстрілів: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету; два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки; поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поруч з Невельським – з великокаліберного кулемету.

Ще чотири рази російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" порушували режим припинення вогню у зоні відповідальності "Північ": поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снаряди, 120-мм міномету – 27 мін; поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

На жаль, внаслідок обстрілів з боку оскаженілих російсько-окупаційних формувань "Л/ДНР" один військовослужбовець ЗСУ загинув.

Вже від початку поточної доби російські терористи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам, які тримають оборону поблизу Травневого. Втрат серед особового складу не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли про те, що бійцям ЗСУ вдалося взяти під контроль частину злітної смуги у ДАП. Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" часто обстрілюють українських військових, однак їм вдалося на цій ділянці поліпшити становище своїх вогневих точок.

Завдяки зміцненню ЗСУ на цій ділянці фронту терористи, які підконтрольні Кремлю, залишилися без боєприпасів, і ворожі диверсійні групи не можуть висуватися на допомогу своїм бойовикам.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.