Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 10 по 16 вересня показує стрімкі перепади температури: від +26° на початку тижня до +18° у неділю, а опади прогнозують чотири дні з семи.

Як і попередній прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 вересня, нові дані також фіксують нестабільну погоду в регіоні: синоптики попереджають, що Харківську область очікує стрімка зміна температури — від +26° на початку тижня до +18° у неділю, а також опади у чотири дні з семи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 10 по 16 вересня температура вдень у Харківській області коливатиметься від +18° до +26°.

У четвер, 10 вересня, повітря прогріється до +26°, а вночі температура опуститься до +12°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У п’ятницю, 11 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть +23°, вночі — +15°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 12 вересня, температура вдень утримається на позначці +21°, а вночі знизиться до +11°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 13 вересня, вдень очікується найнижча денна температура тижня — лише +18°, вночі — +13°. Хмарно, можливі опади.

У понеділок, 14 вересня, повітря знову прогріється до +24°, вночі похолодає до +13°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 15 вересня, вдень стовпчики термометрів покажуть +26°, вночі — +16°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 16 вересня, температура вдень становитиме +24°, а вночі — +19°. Небо малохмарне, синоптики прогнозують можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 10 вересня, з денною температурою +26°, а найпрохолоднішим — неділя, 13 вересня, коли повітря прогріється лише до +18°. Перепад температур за тиждень становить 8°. Опади прогнозують чотири дні — у п’ятницю, 11 вересня, неділю, 13 вересня, вівторок, 15 вересня, та середу, 16 вересня.

Через часті опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на мокрій дорозі. А зважаючи на перепад температур до 8° упродовж тижня, синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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