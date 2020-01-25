Коронавірус продовжує вбивати масово вбивати людей

Про це пишуть російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах, передає Politeka.net.

Повідомляється про збільшення кількості жертв, яких убив смертельний коронавірус 2019-nCoV.

За інформацією видання Global Times, число загиблих від нового типу коронавіруса в китайській провінції Хубей зросла з 24 до 39, заражені 729 осіб.

Проте, як стверджує Національна комісія охорони здоров'я Китаю, від нового коронавіруса померли вже 41 людина. Що стосується кількості заражених, то це число зросло до 1287 осіб. Під тотальним наглядом фахівців знаходяться майже 14 тисяч осіб.

Для безпеки населення в китайських провінціях вводять режим карантину. В цілому, ці заходи безпеки торкнулися майже 41 млн чоловік.

Також відомо, що смертельний коронавірус вже дістався і до Австралії. Влада штату Вікторія підтвердили перший випадок зараження. А через деякий час аналогічна інформація надійшла з Сінгапуру і Малайзії.

Раніше ми повідомляли про те, що новий смертельний вірус косить без розбору, жертв все більше, а ситуація на кордоні України загострюється з кожним днем.

Українські прикордонники вже проінформовані про нове коронавирусе з Китаю. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому наголошується, що це ніяк не вплине на перетин кордону.

Також з'явилася інформація про те, що коронавірус може атакувати країни Європи через посилки, які мільйони людей замовляють з майданчика AliExpress.

За словами вірусолога Михайла Щелканова, смертельний коронавірус nCoV може мутувати і стати більш стійким до інших погодних умов, що дозволить йому виживати при транспортуванні.

Пізніше стало відомо, що коронавірус в буквальному сенсі оточив Україну. Людей з підозрою на це захворювання екстрено госпіталізували в Мінську та Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

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