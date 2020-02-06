Суха зима призвела до того, що водосховища Криму спорожніли і вже незабаром можуть остаточно обміліти, пише Politeka.net

У Криму все гостріше стає проблема гострого дефіциту води навіть для потреб населення, не кажучи вже про промисловості і сільському господарстві. Ситуація дійшла до того, що давати воду будуть за графіком.

Так звана "мер Сімферополя" Олена Проценко повідомила, що з 10 лютого холодна вода у кранах городян буде тільки вранці і ввечері, а гаряча - тільки по вихідним. Запасів води вистачить не більш ніж на 100 днів.

"Запасів води в поверхневих водосховищах, які живлять Сімферополь, не достатньо, щоб цілодобово і безперебійно забезпечувати місто. Зараз необхідно максимально раціонально використовувати наявні водні ресурси", – написала вона.

Пост Проценко викликав шквал розлючених коментарів в соцмережі. Люди обурюються, до чого довела політика окупаційної влади.

"Сказочные дол....ы, это прям неожиданно случилось! Вода кончилась😱. И кстати не так давно помнится кто то пяткой в грудь себя стучал, мол проблем с водой в Крыму больше не будет! Все скважины расконсервировали, новых набурили, реки развернули"



Інші користувачі натякають, що треба було шантажувати Україну газом, щоб отримати воду.

"Кажется транзит газа было поспешное решение", - пишет один из крымчан.

"Да конечно. Надо было газ направить в краны кричавших КРЫМРОССИЯ" - отвечают ему

"Северные наши соседи ликуют, наверно..."

"Народная примета: если в кране нет воды, то вы - сепаратисты и колаборанты"

"Моя бывшая подруга из Севастополя(работает в администрации города) в 2014 году шипела от злости:" Мы без Украины обойдемся. Мы будем процветать и радоваться жизни" Я вас всех поздравляю! РАДУЙТЕСЬ!!!"

"И что дальше? Через 90дней?

Лето! Курортный сезон !? Кишечные инфекции?холера?...." "И не дай Бог в такой ситуации с водой и её отключением, появиться коронавирусу в Крыму". " А это уже камни с неба или ещё нет?"

"С хохлами то понадёжней было...хотя, это просто Владимир Владимирович наверное не в курсе, он бы такого издевательства не допустили над рускоизычными то!!!" " Про камни с неба уже было?)Если да, То,по классике. «Путин,введи войска!!!!!РА-СИ-Я»"





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