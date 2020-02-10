Люди перебувають у важкому стані

Швидкісні катери зіткнулися біля популярного серед туристів люксового курорту

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що трагедія сталася поруч з популярним острівним курортом Пхукет.

За інформацією журналістів, під час прогулянки по річці зіткнулися два швидкісні катери, на борту якого знаходилися туристи з Російської Федерації.

На момент НП на борту перебували 39 громадян Росії. Зіткнення було настільки сильним, що 21 людина отримала різні травми.

Місцеві ЗМІ стверджують, що в результаті зіткнення катерів також загинули двоє дітей: шестирічна дівчинка і 12-річний хлопчик.

"Зіткнулися два швидкісні катери. На одному був тільки тайський екіпаж, на другому – 39 російських туристів. Більше 20 росіян отримали травми різного ступеня тяжкості", – заявив завідувач консульським відділом дипмісії Володимир Пронін і додав, що деякі постраждалі перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, катер повинен був забирати туристів біля пристані, коли зіткнувся з іншим швидкісним судном з пасажирами.

Раніше ми розповідали про те, що під Дніпром потонула легковик з людьми. Відомо, що трагедія сталася 12 січня.

В селі Вишневе транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado з людьми в салоні втопився у ставку. Рятувальники отримали інформацію про жахливу ДТП у 19:05 і на місце трагедії одразу ж направили чергову бригаду.

З'ясувалося, що люксовий автомобіль з'їхав у водойму під час прямування по дамбі ставу. Транспортний засіб знайшли у п'яти метрах від берега на глибині 2-3 метри.

З допомогою лебідки витягли автомобіль на сушу. У салоні легковика Toyota Land Cruiser Prado виявили тіла чотирьох людей. Серед загиблих була 14-річна дівчинка - дочка власника транспортного засобу.

Нагадаємо, стихія вирує в країні, є жертви.

Як повідомляла Politeka, люта стихія забрала життя п'ятьох: «рятувальники дістають бездиханні тіла»

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