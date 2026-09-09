Дефіцит продуктів у Полтавській області може стати реальністю наступного сезону — через нестачу вологи аграрії регіону призупинили сівбу озимих культур і чекають на осінні дощі.

Безкоштовні продукти в Полтавській області для ВПО та пенсіонерів — тема, яка вже турбує мешканців регіону. Тепер до побоювань щодо дефіциту продуктів у Полтавській області додався новий фактор: аграрії призупинили сівбу озимих через брак вологи в ґрунті.

Загалом цього сезону в області планують засіяти озимими майже 300 тис. га. Станом на кінець серпня аграрії встигли посіяти озимим ріпаком близько 10 тис. га — це 60% від запланованих 16 тис. га. Ще 281 тис. га в регіоні планують відвести під інші озимі культури.

Подальше проведення посівної ускладнює саме дефіцит ґрунтової вологи. Через несприятливі умови більшість господарств вирішили призупинити польові роботи та дочекатися опадів. Департамент агропромислового розвитку спільно з Полтавським державним аграрним університетом та дослідною станцією імені Вавилова готує рекомендації щодо сівби озимих за нинішніх умов, а для агрономів планують консультації, семінари та практичні покази.

Українці масово запасаються продуктами

Побоювання щодо дефіциту продуктів збігаються із загальноукраїнським трендом. За даними маркетплейсу Prom, за останній місяць українці помітно частіше замовляють продукти тривалого зберігання. Найбільше зріс попит на крупи — їх купують у понад 2,2 раза частіше, ніж торік, а середній чек досяг 529 гривень (+35%).

Консерви замовляють у 1,7 раза частіше (середній чек — 870 гривень), борошно — майже у 1,5 раза частіше (574 гривні), рослинну олію — на 41% активніше (736 гривень). Найчастіше до кошика потрапляють гречка, рис, вівсяна крупа, тушковане м'ясо, томатна паста та соняшникова олія.

Світові ціни на продукти тим часом рекордно зросли за 10 років. Причини — атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальна спека через кліматичні аномалії. Ф'ючерси на цукор і какао зросли майже на 20% внаслідок посухи, а ціни на пшеницю підскочили до трирічного максимуму.

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