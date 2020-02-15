Діти могли вижити, але у рятувальників не було необхідного обладнання

Про це пише авторитетне видання The Guardian.

Повідомляється, що страшна трагедія сталася на Гаїті.

Зокрема, вчора, 14 лютого, в одному з нелегальних дитячих будинків біля столиці Порт-о-Пренса спалахнула сильна пожежа.

Відомо, що двоє дітей згоріли живцем в будинку. Ще п'ятнадцять були доставлені в лікарню, але там вони померли через проблеми з органами дихання.

Як розповідають очевидці, на місце трагедії рятувальники прибули на мотоциклах і у них не було балонів з киснем або машин швидкої допомоги, необхідних для перевезення дітей в лікарню.

Постраждалих від вогню дітей ще можна було врятувати, але для цього необхідно було спеціальне обладнання. Місцева влада підкреслила, що згорілий дитячий будинок не має державного дозволу на роботу.

За інформацією ЗМІ, займання сталося на першому поверсі будівлі. Там згоріли дотла дитячі кімнати. Потім вогонь перекинувся і на другий поверх. Фахівці з'ясовують причину пожежі, що забрала життя 17 дітей.

Раніше ми розповідали про потужний пожежу, який охопив житловий будинок з людьми. Моторошна НП сталася в селищі Причулымский asinovskogo повіт.

За даними екстрених служб, постраждали дві людини, яким вдалося покинути будинок самостійно. Їм надали допомогу амбулаторно.

Всього в згорілому будинку на території приватної пилорами проживали 12 працівників лісозаготівельної компанії ТОВ "Грінвуд". Вони були громадянами Узбекистану.

Інформація про пожежу в одноповерховому дерев'яному будинку в селищі Причулымский, за даними МНС, надійшло о 23:10 за Києвом. На момент прибуття першого підрозділу будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі склала 208 кв. метрів. В екстрених службах повідомили, що в результаті пожежі сталося обвалення покрівлі.

Через деякий час з'явилася інформація, що в результаті пожежі загинули 11 осіб. Порушено кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам".

Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ринок: «щільний дим і гар по всьому району», кадри НП.

Також Politeka писала про "побоїще і пожежа": у мережу злили кадри хаосу на концерті популярного співака, фанати не витримали.