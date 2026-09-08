Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області набуває нового формату — у Південноукраїнську розробили комплексну трирічну програму підтримки переселенців із загальним бюджетом 4,5 мільйона гривень. Програму пропонують затвердити до 2028 року.

Відключення води у Миколаєві залишається болючою темою для містян, однак у Південноукраїнську на перший план виходить інше питання — підтримка переселенців. У громаді зареєстровано 3372 внутрішньо переміщені особи.

Південноукраїнська міська рада розробила Комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ пропонують затвердити до 2028 року, а головною проблемою в ньому називають забезпечення житлом через брак вільних приміщень.

Загальний обсяг витрат на три роки розписали на 4,5 мільйона гривень. Найбільшу частину — 1,5 мільйона — спрямують на залучення міжнародної технічної допомоги та коштів міжнародних фінансових організацій для забезпечення ВПО житлом за умови співфінансування громади.

Решту бюджету розподілили так: по 450 тисяч гривень передбачено на ремонт житла, соціальні послуги та виплати, гуманітарну допомогу (одяг, продуктові набори, гаряче харчування), матеріальну допомогу переселенцям, оздоровлення дітей-ВПО та медичну допомогу. Ще 300 тисяч гривень заклали на організацію місць компактного проживання.

Окремо, без фінансування з бюджету громади, планують моніторинг і розподіл житла для переселенців, а також залучення ВПО до грантових програм на відкриття або розширення власного бізнесу.

Яку грошову допомогу передбачає програма для ВПО

Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області за новою програмою розподілена за роками. На соціальні послуги та виплати, гуманітарну допомогу і матеріальні виплати переселенцям у 2026 році передбачено по 100 тисяч гривень, у 2027-му — по 150 тисяч, а у 2028-му — по 200 тисяч гривень. Ці кошти щороку закладатимуть у бюджет громади.

Нагадаємо, у Південноукраїнську ще з 2024 року почали встановлювати модульні будинки для переселенців. У квітні 2025 року дев'ять родин ВПО заселилися до таких помешкань, збудованих за фінансової підтримки швейцарської Асоціації допомоги українцям.

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