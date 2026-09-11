В Одеській області внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій можуть отримати житловий ваучер на 2 млн гривень. Кошти спрямовують на купівлю житла та перераховують продавцю або кредитору.

Житло для ВПО в Одеській області тепер можна придбати за державною програмою житлових ваучерів — переселенці з тимчасово окупованих територій можуть отримати 2 млн гривень на вирішення житлового питання.

Про запуск та умови програми нагадали в Одеській обласній військовій адміністрації. Житловий ваучер — це одноразова державна допомога, яку видають саме на купівлю житла, а не готівкою на руки. Гроші перераховують безпосередньо продавцю квартири чи будинку або кредитору за іпотекою.

Програма діє з 1 грудня 2025 року, її регулює постанова Кабінету Міністрів № 1176. Ключова умова — людина має бути внутрішньо переміщеною особою з тимчасово окупованої території. Передусім ідеться про військовослужбовців та ветеранів, які мають статус ВПО та втратили житло.

Сума ваучера становить 2 млн гривень. Його можна використати не лише на пряму купівлю житла, а й як перший внесок під пільгову іпотеку. Сам ваучер діє п'ять років, скористатися ним може лише власник — передати документ іншій особі заборонено. Також не можна купувати за ці кошти житло у родичів: батьків, чоловіка чи дружини, дітей.

Загалом на житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій уряд виділив 6,6 млрд гривень. Однак попит на програму значно перевищує обсяг фінансування: профінансовано близько 3,3 тисячі ваучерів, ще близько тисячі очікують фінансування цьогоріч, а погоджено понад 35 тисяч заяв. Загалом станом на липень надійшло понад 43 тисячі заяв.

Як оформити житловий ваучер

Подати заяву можна через застосунок «Дія», звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до нотаріуса. Для цього потрібен такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

посвідчення учасника бойових дій (для ветеранів);

довідка про зареєстроване або задеклароване місце проживання на тимчасово окупованій території;

свідоцтво про шлюб та письмова згода дружини або чоловіка на використання ваучера.

Після схвалення заявки у власника ваучера є 60 днів, щоб оформити договір купівлі та узгодити умови з продавцем, забудовником або кредитором. Якщо термін сплив, можна повторно подати звернення про фінансування.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Одеській області надається після проходження оцінки потреб.