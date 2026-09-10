Як швидко очистити сковороду від нагару та жиру — реально без дорогої побутової хімії. Зі стійким нальотом впораються харчова сода, оцет і звичайна сіль, які є майже на кожній кухні.
Швидкий спосіб за 15 хвилин
Найпростіший метод — кип'ятіння з содою. Залийте сковорідку водою, додайте 2–3 ложки харчової соди і доведіть до кипіння. Після цього навіть найв'їдливіші залишки їжі легко піддадуться очищенню звичайною губкою.
Як прибрати сильний нагар
Коли наліт особливо стійкий, на допомогу прийде оцет. Змішайте його з водою в рівних пропорціях і закип'ятіть суміш прямо в сковороді, а потім ретельно протріть щіткою. Замість хімікатів також можна використати соду або лимонну кислоту. Для особливо запущених випадків підійдуть і спеціалізовані засоби для чищення, призначені для боротьби з таким нальотом.
Чавун та антипригарне покриття
Чавунні сковороди потребують особливого догляду. Для них найкраще підходить сіль: змішайте її з малою кількістю води до густої пасти, нанесіть на найбільш забруднені ділянки, зачекайте до 10 хвилин і почистіть щіткою.
Посуд з антипригарним покриттям очищайте лише м'якими губками та спеціальними засобами для миття посуду, щоб не залишити подряпин.
Чого не можна робити
Не використовуйте металеві щітки та абразивні порошки на антипригарному покритті — від них з'являються подряпини, їжа починає прилипати, а посуд швидше псується. Чавун після миття обов'язково витирайте насухо, щоб він не іржавів.