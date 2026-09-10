Як швидко очистити сковороду від нагару — завдання, яке здається складним, але має прості рішення без дорогої хімії.

Як швидко очистити сковороду від нагару та жиру — реально без дорогої побутової хімії. Зі стійким нальотом впораються харчова сода, оцет і звичайна сіль, які є майже на кожній кухні.

Швидкий спосіб за 15 хвилин

Найпростіший метод — кип'ятіння з содою. Залийте сковорідку водою, додайте 2–3 ложки харчової соди і доведіть до кипіння. Після цього навіть найв'їдливіші залишки їжі легко піддадуться очищенню звичайною губкою.

Як прибрати сильний нагар

Коли наліт особливо стійкий, на допомогу прийде оцет. Змішайте його з водою в рівних пропорціях і закип'ятіть суміш прямо в сковороді, а потім ретельно протріть щіткою. Замість хімікатів також можна використати соду або лимонну кислоту. Для особливо запущених випадків підійдуть і спеціалізовані засоби для чищення, призначені для боротьби з таким нальотом.

Чавун та антипригарне покриття

Чавунні сковороди потребують особливого догляду. Для них найкраще підходить сіль: змішайте її з малою кількістю води до густої пасти, нанесіть на найбільш забруднені ділянки, зачекайте до 10 хвилин і почистіть щіткою.

Посуд з антипригарним покриттям очищайте лише м'якими губками та спеціальними засобами для миття посуду, щоб не залишити подряпин.

Чого не можна робити

Не використовуйте металеві щітки та абразивні порошки на антипригарному покритті — від них з'являються подряпини, їжа починає прилипати, а посуд швидше псується. Чавун після миття обов'язково витирайте насухо, щоб він не іржавів.