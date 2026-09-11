У Сумах з 10 вересня подорожчала вода. КП «Міськводоканал» оприлюднило нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджені Сумською міською військовою адміністрацією.

Одразу кілька платіжних змін для сумчан — і підвищення пенсії у Сумській області, і нові комунальні тарифи: КП «Міськводоканал» повідомило, що з 10 вересня в Сумах зросли розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення.

Нові тарифи затвердила Сумська міська військова адміністрація. Зміна стосується обох основних послуг водоканалу — і подачі холодної води, і відведення стоків.

Скільки тепер коштує вода в Сумах

За централізоване водопостачання споживачам нараховуватимуть 28,70 грн за кубометр без ПДВ. З податком на додану вартість тариф становить 34,44 грн за кубометр.

За централізоване водовідведення тариф встановлено на рівні 29,61 грн за кубометр без ПДВ. З ПДВ сума зростає до 35,532 грн за кубометр.

Тож зросли обидві складові платіжки за воду — і сама подача води, і відведення стоків.

З якого числа діють нові тарифи

Розпорядження Сумської міської військової адміністрації вже набуло чинності: нові розцінки застосовуються з 10 вересня 2026 року. Тобто оновлені суми сумчани побачать у найближчих платіжках за спожиті послуги.

Що робити, якщо в платіжці стара ціна

Якщо в нарахуваннях залишилися попередні тарифи, у водоканалі радять звернутися до абонентського відділу КП «Міськводоканал» для уточнення. Перерахунок проводиться автоматично за датою надання послуги, а актуальні тарифи публікуються на офіційних ресурсах підприємства.

Для мешканців, які отримують субсидію, зростання тарифу частково компенсує державна допомога на оплату комунальних послуг.

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