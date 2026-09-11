Одразу кілька платіжних змін для сумчан — і підвищення пенсії у Сумській області, і нові комунальні тарифи: КП «Міськводоканал» повідомило, що з 10 вересня в Сумах зросли розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення.
Нові тарифи затвердила Сумська міська військова адміністрація. Зміна стосується обох основних послуг водоканалу — і подачі холодної води, і відведення стоків.
Скільки тепер коштує вода в Сумах
За централізоване водопостачання споживачам нараховуватимуть 28,70 грн за кубометр без ПДВ. З податком на додану вартість тариф становить 34,44 грн за кубометр.
За централізоване водовідведення тариф встановлено на рівні 29,61 грн за кубометр без ПДВ. З ПДВ сума зростає до 35,532 грн за кубометр.
Тож зросли обидві складові платіжки за воду — і сама подача води, і відведення стоків.
З якого числа діють нові тарифи
Розпорядження Сумської міської військової адміністрації вже набуло чинності: нові розцінки застосовуються з 10 вересня 2026 року. Тобто оновлені суми сумчани побачать у найближчих платіжках за спожиті послуги.
Що робити, якщо в платіжці стара ціна
Якщо в нарахуваннях залишилися попередні тарифи, у водоканалі радять звернутися до абонентського відділу КП «Міськводоканал» для уточнення. Перерахунок проводиться автоматично за датою надання послуги, а актуальні тарифи публікуються на офіційних ресурсах підприємства.
Для мешканців, які отримують субсидію, зростання тарифу частково компенсує державна допомога на оплату комунальних послуг.
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