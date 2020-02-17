Туристичний літак з людьми на борту не долетів до пункту призначення

Про це пише місцеве видання Midi Libre ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що авіакатастрофа сталася ще вчора, 16 лютого.

Зокрема, у французькій комуні Крессейль туристичний лайнер Piper PA-28 зазнав аварії.

На борту знаходився пілот і три пасажири. Вцілілих під час аварії літака в районі плато Ларзака не було.

За інформацію журналістів, пілот втратив контроль над повітряним судном, і після удару при невдалому приземленні літак з людьми раптово загорівся. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера практично нічого не залишилося.

Також варто зазначити, що літак Piper PA-28 вилетів з Ангулема. Він розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкових смуг на аеродромі Мійо-Ларзака.

Не виключено, що авіакатастрофа могла статися із-за несприятливих погодних умов, оскільки в цей день на плато були сильні пориви вітру. Розслідування інциденту доручено спеціалізованим жандармам повітряного транспорту.

Раніше ми повідомляли про загибель легендарного баскетболіста Кобі Брайанта. Зазначалося, що колишній спортсмен розбився в авіакатастрофі біля Лос-Анджелеса. На борту повітряного судна перебувала 13-річна дочка баскетболіста Джианна, якої теж не вдалося вижити.

Атакуючому захиснику на прізвисько «Чорна мамба» (Black Mamba) на момент смерті був 41 рік. Кобі Брайант був п'ятиразовим чемпіоном НБА. У віці 34 років та 104 днів Брайант став наймолодшим гравцем в історії Ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок. Він став кращим снайпером за всю історію франшизи Лейкерс 1 лютого 2010 року.

У Кобі Брайанта залишилася дружина Ванесса і ще троє дочок.

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