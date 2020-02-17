Туристичний літак з людьми на борту не долетів до пункту призначення

Про це пише місцеве видання Midi Libre (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що авіакатастрофа сталася ще вчора, 16 лютого.

Зокрема, у французькій комуні Крессейль туристичний лайнер Piper PA-28 зазнав аварії.

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На борту знаходився пілот і три пасажири. Вцілілих під час аварії літака в районі плато Ларзака не було.

За інформацію журналістів, пілот втратив контроль над повітряним судном, і після удару при невдалому приземленні літак з людьми раптово загорівся. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера практично нічого не залишилося.

Також варто зазначити, що літак Piper PA-28 вилетів з Ангулема. Він розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкових смуг на аеродромі Мійо-Ларзака.

Не виключено, що авіакатастрофа могла статися із-за несприятливих погодних умов, оскільки в цей день на плато були сильні пориви вітру. Розслідування інциденту доручено спеціалізованим жандармам повітряного транспорту.

Раніше ми повідомляли про загибель легендарного баскетболіста Кобі Брайанта. Зазначалося, що колишній спортсмен розбився в авіакатастрофі біля Лос-Анджелеса. На борту повітряного судна перебувала 13-річна дочка баскетболіста Джианна, якої теж не вдалося вижити.

Атакуючому захиснику на прізвисько «Чорна мамба» (Black Mamba) на момент смерті був 41 рік. Кобі Брайант був п'ятиразовим чемпіоном НБА. У віці 34 років та 104 днів Брайант став наймолодшим гравцем в історії Ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок. Він став кращим снайпером за всю історію франшизи Лейкерс 1 лютого 2010 року.

У Кобі Брайанта залишилася дружина Ванесса і ще троє дочок.

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