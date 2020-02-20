В Росії трапилася НП з приватним літаком, на борту якого перебували пасажири

АН-2 упав при зльоті на аеродромі Магадан-13.

Відомо, що літак не зміг набрати висоту при зльоті і сів неподалік від злітно-посадкової смуги, вдарившись хвостом об землю. В результаті у нього частково зруйнувалися фюзеляж і площини крил.

На борту перебували 12 пасажирів і два члени екіпажу. Всім вдалося покинути повітряне судно.

Усіх їх доставили в обласну лікарню.

За словами міністра охорони здоров'я Магаданської області Сергія Чеканова, після обстеження дев'ять осіб були відпущені додому. П'ятеро залишаються в лікарні з травмами хребта середньої тяжкості.

В МНС РФ заявили, що загрози життю і здоров'ю потерпілих немає.

Літак належить компанії «Т-цемент», рейс перевозив вахтовиків в Сеймчан.

За фактом аварії порушено кримінальну справу. Основною версією жорсткої посадки називається помилка пілота.

На місці аварії працюють оперативні служби.

Нагадаємо, раніше летів з Москви літак не зміг нормально приземлитися в російському Усинске (республіка Комі).

У літака виникли проблеми з шасі, тому він буквально врізався в сніг, приземлившись на черево. Під час приземлення літак сильно вдарився хвостом.

Людей евакуювали з літака за допомогою надувних трапів. Люди в паніці залишали літак, з'їжджаючи з його крил. Як повідомляють очевидці, у деяких не виходило втриматися, і вони падали на злітну смугу.

Напмним, в січні сталася ще одна аварія з російським літаком. Літаку довелося здійснити жорстку посадку в Туреччині, тому що лайнер отримав серйозні пошкодження. За даними ЗМІ, у літака теж були проблеми з шасі, в результаті чого розірвало його фюзеляж.

Нагадаємо, що вертоліт з росіянами впав при зльоті: перші подробиці і кадри з місця авіакатастрофи.

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