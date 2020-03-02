Десятки людей стали заручниками в одному з популярних торгових центрів столиці

Як передає Politeka.net, про це пише російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що НП сталася в столиці Філіппін Манілі.

Зокрема, озброєний чоловік узяв в заручники близько 30 осіб в популярному ТЦ Virra Mall.

Джерела в правоохоронних органах стверджують, що більшість заручників - співробітники торгового центру. А зловмисником виявився колишній охоронець, який озброївся вогнепальною зброєю та гранатами.

Місцеві ЗМІ пишуть, що злочинець влаштував стрілянину і зігнав всіх заручників на другий поверх ТЦ.

За непідтвердженими даними, в результаті стрілянини загинули, щонайменше, троє людей, ще один отримав поранення.

Будинок знаходиться в оточенні після того, як поліцейські почули стрілянину всередині ТЦ. На місце прибули бійці спецназу.

Також відомо, що на територію торгового центру зайшли глава поліції міста Сан-Хуан полковник Джиммі Сантос і керівник національної поліції району столиці Деболд Синас для проведення переговорів з озброєним злочинцем.

URGENTE: Instantes después del comienzo del tiroteo en Virra Mall de Manila (Filipinas).pic.twitter.com/ZTa9wQpV7q — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 2, 2020

Раніше ми розповідали про бійні, що сталася в Німеччині. щонайменше вісім людей загинули, п'ятеро постраждали при стрілянини, відкритої зловмисником в місті Ханау у федеральній землі Гессен в центральній частині Німеччини.

Очевидці стверджують, що увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних в центральній частині Ханау, застреливши трьох осіб.

Нападники зникли, а через деякий час з'явилася інформація про схожу подію в кальянній, що знаходиться в іншому районі міста - Кессельштадт. Повідомляється, що в приміщення увійшов чоловік і відкрив безладну стрілянину, убивши п'ятьох осіб.

Поліція Ханау підтвердила повідомлення про вісім загиблих і п'ятьох важко поранених. Жертви - в основному молоді люди, в тому числі жінка.

Нагадаємо, людей розстрілювали більше години в центрі міста, нові жахливі подробиці і фото.

Як повідомляла Politeka, стрілянина на ярмарку: є жертви, почалася паніка.

Також Politeka писала, що стрілки влаштували жорстоку бійню в барах: багато загиблих, кадри трагедії.