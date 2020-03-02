В Молдові ветерани війни в Придністров'ї штурмують місцевий Кабмін через проросійську політику уряду

Про це у своєму Телеграм-каналі розповів лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький. Він повідомив, що люди протестують проти курсу, який обрав президент Молдови Ігор Додон.

«Вимагають виведення російських військ з території Молдови, відставки міністра ВС Чокоя за промосковські заяви та додаткових прав для ветеранів та їх сімей», - розповів Білецький.

Він запропонував уявити, що буде, якщо план Володимира Зеленського та Володимира Путіна по Донбасу буде реалізований. На думку лідера «Нацкорпуса», це неминуче призведе до виникнення на території України власного Придністров'я.

«Заморожений конфлікт і шматок території, який контролює Росія, а платить за нього Україна. Анклав російського впливу, який звідти розтікається по всій державі. Це сценарій, який може нас чекати за півроку, рік або два, якщо Росія остаточно продавить Зеленському такий план, а ми проковтнемо. Те, що відбувається сьогодні в Кишиневі - теж візуалізація цілком можливих подій на українських вулицях в недалекому майбутньому», - вважає Білецький.

Він зазначив, що ветерани війни на Донбасі явно швидше будуть вимагати від влади адекватних дій, ніж підуть «брататися» з бойовиками «ДНР».

Додамо, що в Молдові протестувальники оточили вхід в будівлю Кабміну і розбили скляні двері. Повідомляється, що під будівлею зібралися кілька тисяч осіб. Люди вимагають відставки уряду та зустрічі з його представниками.

Частково такі дії протестувальників були спровоковані недавньою заявою голови МЗС Молдови Ауреліо Чокоя, який сказав, що конфлікт у Придністров'ї вдалося припинити завдяки російської армії.

Дата протесту вибрана не випадково: 2 березня в Молдові проходить річниця початку конфлікту в Придністров'ї. Протест організувала Національна рада ветеранів війни.

Ветераны войны на Днестре требуют отставки правительства Кику. Стрим NM. Gepostet von NewsMaker.md am Montag, 2. März 2020

Нагадаємо, Білецький звернувся до українців, заговоривши про загрозу.

Як повідомляла Politeka, Нацкорпус приєднався до Майдану проти Зеленського, з'явилася заява.

Також Politeka писала, що Білецький звернувся до українців через наступ росіян на Донбасі.