Перегонка нафти призвела до потужного вибуху на хімічному заводі

Цю інформацію повідомив місцевий портал YTN.

Відомо, що трагедія сталася сьогодні вночі, 4 березня.

Зокрема, під час перегонки нафти на хімічному предпритяии Lotte Chemical в південнокорейському місті Сосан прогримів потужний вибух.

Вибух на хімічному заводі був настільки сильним, що ударною хвилею повибивало шибки у найближчих магазинах.

За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті НП на підприємстві постраждали щонайменше 31 людина. Для ліквідації пожежі були задіяні майже 40 рятувальників, яким вдалося за дві години ліквідувати вогонь.

Двоє з 31 постраждалих перебувають у важкому стані, про загиблих інформації не надходило. Небезпеки витоку небезпечних хімікатів немає у результаті вибуху на підприємстві немає.

Як стверджує місцева влада, ситуація під повним контролем. Після потужного вибуху керівництво підприємства припинило роботу зі своїх 10 об'єктів на заводі.

В результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан пострадал по меньшей мере 31 человек:https://t.co/lxsLGMcHCl pic.twitter.com/VdmEYFC2MI — LIFE.ru (@lifenews_ru) March 4, 2020

Раніше ми повідомляли про біду, яка сталася у Ілона Маска. Під час чергових випробувань космічного корабля Starship сталася НП.

Під час випробувань виконувався наддув прототипу космічного корабля Starship SN1 рідким азотом. Але в якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю і прототип Ілона Маска лопнув в нижній частині.

Вибух був настільки сильним, що залишки Starship SN1 злетіли на висоту 10-20 метрів і впали.

Варто відзначити, що космічний корабель Starship створюється компанією SpaceX для міжпланетних перельотів. Він повинен служити другою сходинкою надважкої ракети-носія Big Falcon Rocket, яку також розробляє компанія, якою володіє Ілон Маск.

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в столиці: всюди поліція і виття сирен, кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, теракт потряс столицю: "тіла прямо на тротуарі", подробиці і кадри атаки.

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