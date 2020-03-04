Перегонка нафти призвела до потужного вибуху на хімічному заводі
Цю інформацію повідомив місцевий портал YTN.
Відомо, що трагедія сталася сьогодні вночі, 4 березня.
Зокрема, під час перегонки нафти на хімічному предпритяии Lotte Chemical в південнокорейському місті Сосан прогримів потужний вибух.
Зеленський обрав нового прем'єра, Гончарук в паніці здивував скандальним фінтом: що сталося
Змарніла Волочкова після відпустки налякала недбалим виглядом: "Ніяий шпагат не врятує"
Дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Усім би таку...»
Допомога на дітей і декрет в Україні: матусь попередили про зміни в соцвиплатах
Вибух на хімічному заводі був настільки сильним, що ударною хвилею повибивало шибки у найближчих магазинах.
За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті НП на підприємстві постраждали щонайменше 31 людина. Для ліквідації пожежі були задіяні майже 40 рятувальників, яким вдалося за дві години ліквідувати вогонь.
Двоє з 31 постраждалих перебувають у важкому стані, про загиблих інформації не надходило. Небезпеки витоку небезпечних хімікатів немає у результаті вибуху на підприємстві немає.
Як стверджує місцева влада, ситуація під повним контролем. Після потужного вибуху керівництво підприємства припинило роботу зі своїх 10 об'єктів на заводі.
Раніше ми повідомляли про біду, яка сталася у Ілона Маска. Під час чергових випробувань космічного корабля Starship сталася НП.
Під час випробувань виконувався наддув прототипу космічного корабля Starship SN1 рідким азотом. Але в якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю і прототип Ілона Маска лопнув в нижній частині.
Вибух був настільки сильним, що залишки Starship SN1 злетіли на висоту 10-20 метрів і впали.
Варто відзначити, що космічний корабель Starship створюється компанією SpaceX для міжпланетних перельотів. Він повинен служити другою сходинкою надважкої ракети-носія Big Falcon Rocket, яку також розробляє компанія, якою володіє Ілон Маск.
Нагадаємо, стрілянина прогриміла в столиці: всюди поліція і виття сирен, кадри з місця НП.
Як повідомляла Politeka, теракт потряс столицю: "тіла прямо на тротуарі", подробиці і кадри атаки.
Також Politeka писала, що вибух прогримів в столиці, все у вогні, вулиці заволокло їдким димом: кадри з місця НП.