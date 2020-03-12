Були зовсім молоді

Смертельна ДТП в Словаччині в ніч на середу, 11 березня, забрала життя українців

Про це повідомляє місцева поліція в Facebook, публікуючи фото з місця події.

В результаті події дві людини загинули, ще 31 людина постраждала.

Аварія сталася на дорозі I/18 між населеними пунктами Ружомберок - Чернова. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українцями на швидкості зіткнувся з пасажирським автобусом.

За інформацією телеканалу JOJ, водій мікроавтобуса виїжджав з АЗС і не надав перевагу в русі автобусу, який заїжджав з головної дороги. В результаті зіткнення останній злетів з дороги у 8-метровий яр.

В соцмережах повідомляється, що 26-річний водій і його 23-річний змінник отримали смертельні травми і померли на місці. Загиблі були жителями Тячівського району Закарпаття.

За словами прес-секретаря служби екстреної медичної допомоги Олени Крчовы, в аварії ще один чоловік був важко травмований, 14 людей отримали середні травми і ще 16 - легкі. Після надання першої допомоги 25 пацієнтів були переведені в лікарні у Ліптовські Мікулаш, Дольни Кубін, Ружомберока і Мартіні.

На місце ДТП було направлено 7 екіпажів швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, вночі в середу, 11 березня, на трасі М-4 "Дон" в Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП

В результаті події 4 людини загинули.

"Всього в мікроавтобусі перебувало дев'ять осіб, включаючи водія. В результаті ДТП загинули чотири людини, п'ять осіб доставлено в ЦРЛ Міллеровського району", – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

Як повідомляла Politeka, арабський студент збив дівчину на пішохідному переході.

Також Politeka писала, що біля столиці нетверезий донеччанин влаштував ДТП і солодко захропів.