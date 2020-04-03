Берлін затягнуло чорним димом через масштабну пожежу

У п'ятницю, 3 квітня, жителі німецької столиці почали масово скаржитися в соцмережах на клуби чорного диму, які затягнули північно-західну частину міста (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Люди публікували фото і відео, на яких можна було побачити, що задимлення розноситься з боку блоку висотних будинків у районі Хоеншенхаузен.

Ще вранці пожежна служба Берліна повідомила про те, що на даху одного з висотних будинків у районі Хоеншенхаузен розгорілася пожежа. Для боротьби з вогнем до місця НП направили 70 пожежників.

Однак, пізніше стало відомо, що йдеться про спалах на дахах відразу п'яти сусідніх будівель. Загальна площа пожежі досягла 1200 квадратних метрів. Всього на боротьбу з пожежею спрямовані 120 пожежників. Один з них потрапив до лікарні з незначними ушкодженнями.

Інших постраждалих в результаті НП поки немає. Гасіння пожежі триває.

Місцеві жителі повідомляють про те, що над містом з'явилася величезна хмара чорного диму, який помітно на відстані багатьох кілометрів від місця пожежі. На кадрах з місця подій можна почути, як на тлі пожежі постійно гудуть серени рятувальників.

Нагадаємо, смертельна пожежа охопила місто, стіна вогню й чорного диму, рятувальники не справляються: кадри НП.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ринок у Києві, небо затягнуте чорним димом: відео НП.

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