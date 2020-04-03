Берлин затянуло черным дымом из-за масштабного пожара
В пятницу, 3 апреля, жители немецкой столицы начали массово жаловаться в соцсетях на клубы черного дыма, которые затянули северо-западную часть города (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Люди публиковали фото и видео, на которых можно было увидеть, что задымление разносится со стороны блока высотных домов в районе Хоэншенхаузен.
Еще утром пожарная служба Берлина сообщила о том, что на крыше одного из высотных домов в районе Хоэншенхаузен разгорелся пожар. Для борьбы с огнем к месту ЧП направили 70 пожарных.
Однако, позже стало известно, что речь идет о возгорании на крышах сразу пяти соседних зданий. Общая площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. В общей сложности на борьбу с пожаром направлены 120 пожарных. Один из них попал в больницу с незначительными повреждениями.
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Других пострадавших в результате ЧП пока нет. Тушение пожара продолжается.
Местные жители сообщают о том, что над городом появилось огромное облако черного дыма, которое заметно на расстоянии многих километров от места пожара. На кадрах с места событий можно услышать, как на фоне пожара постоянно гудят серены спасателей.
Напомним, смертельный пожар охватил город, стена огня и черного дыма, спасатели не справляются: кадры ЧП.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил рынок в Киеве, небо затянуто черным дымом: видео ЧП.
Также Politeka писала, что мощный пожар уничтожил целый завод под столицей: дым до небес, детали и кадры апокалипсиса.