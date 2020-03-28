В Ростове-на-Дону, Россия, вспыхнул огромный пожар прямо возле Ростов Арены
В телеграм-каналах сообщают, что на левом берегу Дона в Ростове горит камыш. Весь город оказался из-за этого в дыму. Площадь возгорания достигла тысячи квадратов. На пожар приехали более 100 человек и 38 единиц техники. Об этом пишет Politeka.
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Из-за сильного ветра локализовать его невозможно на данный момент. На место был вызван вертолет.
На левом берегу Дона расположен стадион "Ростов-Арена", рестораны и турбазы, но для них опасности пока нет. Огонь идет в сторону степи.
Появилась информация о первом погибшем пожарном. Других данных на текущий момент нет.
Ранее мы сообщали, что в одном из домов в российском Магнитогорске прогремел мощный взрыв, огнем охвачены сразу несколько этажей.
Так, в пятиэтажном доме, расположенный на улице Доменщиков в Орджоникиздевском районе прогремел взрыв, после чего несколько этажей охватил пожар.
Позже стало известно, что в результате ЧП погибли два человека.
«Эпицентр находился в квартире №74, где в тот момент оставалась пожилая женщина и ребёнок полутора лет. Ребёнка, по предварительным данным, удалось спасти, о судьбе женщины пока ничего неизвестно», - подчеркивается в тексте сообщения.
Напомним, мощный пожар уничтожил целый завод под столицей
А еще Politeka сообщала, что масштабное ЧП в Киеве, вой сирен оглушил город
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на химзаводе