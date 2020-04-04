Чорнобильську зону охопила масштабна пожежа, до ліквідації підключили авіацію через високу радіацію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС Київської області.

«4 квітня о 13:22 у ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. В 14:30 і 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з р. Ніжин для гасіння пожежі в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. В 15:33 до місця пожежі вилетів вертоліт ДСНС МІ-8», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що всього до ліквідації загоряння залучено 90 пожежних і 18 одиниць техніки. Працює авіація.

«Гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає», - підкреслюється в повідомленні.

До цього ми писали, що знімки величезного радара в Чорнобилі в білій пелені викликають жах і захват. Знімки видовища опублікував активіст Яросла Ємельяненко.

«Потенційний об'єкт всесвітньої спадщини UNESCO — величезний радар ДУГА-1 в чорнобильських туманах», — підписав фото автор посту.

Варто відзначити, радар «Дуга», який вражає своїми розмірами і який зафіксував на фото вище Ємельяненко — це радянська радіолокаційна станція для системи раннього виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет.

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